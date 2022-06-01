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ВТБ окажет поддержку системообразующим предприятиям ТЭК

ВТБ предоставит оборотное финансирование системообразующим предприятиям ТЭК на льготных условиях. В рамках программы господдержки Минэнерго России одобрило заявки клиентов банка на 22 млрд рублей. Речь идет о компаниях как малого и среднего, так и крупного бизнеса.

Программа предусматривает кредитование в размере до 10 млрд рублей для одного предприятия по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев.

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«Предоставление льготного финансирования предприятиям ТЭК поможет сохранить занятость в отрасли и продолжить обеспечивать конкурентоспособные предложения на внутреннем и внешнем рынках. Необходимо отметить, что наши клиенты в целом демонстрируют устойчивость и справляются с возникшими ограничениями. ВТБ со своей стороны всегда готов оказывать эффективную поддержку компаниям топливно-энергетического комплекса в максимально короткие сроки», — сказал старший вице-президент Виталий Сергейчук.

«Более трети суммы заявок по программе Минэнерго приходится на предприятия среднего и малого бизнеса. Они играют важную роль в развитии энергетической отрасли и жизни городов и регионов страны, при этом менее защищены от изменений рыночной конъюнктуры. Условия программы позволяют нам обеспечивать их потребности в финансировании, что будет способствовать дальнейшей стабильной работе ТЭК», — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

ВТБ также является активным участником программ государственной поддержки системообразующих предприятий промышленности и торговли, а также сельского хозяйства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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