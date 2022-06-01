Проект банка ВТБ победил в двух номинациях премии MARSPO Awards 2022

Креативный проект, разработанный ВТБ и Relanta Event Agency, одержал победу в двух номинациях VI профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2022: «Лучшая спонсорская активация» и «Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге». Торжественная церемония состоялась 30 мая в Москве.

Победу в номинациях «Лучшая спонсорская активация» и «Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге» одержал проект «ОНЛАЙН-КОРТ ВТБ». В рамках XXXI Международного теннисного турнир «ВТБ Кубок Кремля» банк создал онлайн-платформу, которая дала возможность всем желающим виртуально посетить турнир. На сайте проекта для пользователей были доступны трансляции матчей, интервью со спортсменами в прямом эфире, самая актуальная информация о соревнованиях и многое другое.

«Банк ВТБ на протяжении многих лет системно поддерживает спортивные проекты в рамках программы „Спортивная страна“. Для нас важно не только долгосрочное сотрудничество с партнерами, но и поиск современных решений для увеличения аудитории каждого мероприятия. Наша цель — популяризации спорта и здорового образа жизни. В 2021 году мы смогли эффективно выстроить процессы и реализовать онлайн-проект, соответствующий запросам аудитории. Ценно, что профессиональное сообщество высоко оценило эту инициативу банка», — отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.