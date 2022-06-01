Проект банка ВТБ победил в двух номинациях премии MARSPO Awards 2022

Креативный проект, разработанный ВТБ и Relanta Event Agency, одержал победу в двух номинациях VI профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2022: «Лучшая спонсорская активация» и «Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге». Торжественная церемония состоялась 30 мая в Москве.
Победу в номинациях «Лучшая спонсорская активация» и «Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге» одержал проект «ОНЛАЙН-КОРТ ВТБ». В рамках XXXI Международного теннисного турнир «ВТБ Кубок Кремля» банк создал онлайн-платформу, которая дала возможность всем желающим виртуально посетить турнир. На сайте проекта для пользователей были доступны трансляции матчей, интервью со спортсменами в прямом эфире, самая актуальная информация о соревнованиях и многое другое.
«Банк ВТБ на протяжении многих лет системно поддерживает спортивные проекты в рамках программы „Спортивная страна“. Для нас важно не только долгосрочное сотрудничество с партнерами, но и поиск современных решений для увеличения аудитории каждого мероприятия. Наша цель — популяризации спорта и здорового образа жизни. В 2021 году мы смогли эффективно выстроить процессы и реализовать онлайн-проект, соответствующий запросам аудитории. Ценно, что профессиональное сообщество высоко оценило эту инициативу банка», — отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.
Справка
MarSpo Awards — профессиональная награда для спортивных клубов, федераций, лиг, брендов и агентств, которые наиболее эффективно используют в своей деятельности инструменты спортивного маркетинга.
Основными критериями оценки проектов являются: эффективное использование инструментов маркетинга в достижении задач участников рынка — популяризации спортивных организаций и спортивных событий, повышении ценности и узнаваемости брендов при эффективном использовании имеющихся ресурсов.