Заброшенные российские порты будут продавать за 1 рубль

Правительственная комиссия поддержала новую редакцию законопроекта о приватизации государственного и муниципального имущества речных портов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «Ведомости».

Как следует из текста документа, для приватизации такого имущества должен быть проведен конкурс.

Новый владелец должен взять на себя обязательство использовать имущество только для пассажирских и грузовых перевозок, то есть не перепрофилировать порт. В случае, если объекты порта «находятся в неудовлетворительном состоянии», дополнительным условием будет их ремонт.

Согласно документу, начальная цена при продаже заброшенных речных портов, требующих восстановления, будет устанавливаться «в размере один рубль без внесения задатка».