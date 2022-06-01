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СК предлагает изменить порядок регистрации в соцсетях

О планах заявила в интервью РИА Новости зампредседателя СК Елена Леоненко.

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», - сказала Леоненко.

Замглавы СК назвала важным фактором качественный мониторинг в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации и ее блокировку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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