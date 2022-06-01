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Когда в Россию вернется «валютная свобода»?

Эксперты видят маловероятным снятие валютных ограничений до 9 сентября. Об этом агентству «Прайм» рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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В случае отмены ограничений сейчас, по его мнению, население почти наверняка бросится покупать доллары, используя их, как защитный инструмент и один из вариантов для хранения сбережений. Причем покупать именно наличную валюту, а не просто конвертировать рубли через банковские приложения или биржу.

«Далеко не факт, что по мере снижения напряжения вокруг Украины ЕС и США пойдут на то, чтобы восстановить возможность закупок Россией наличных долларов и евро», – считает Переславский.

Если, по его мнению, Центробанк поймет, что проблем и перебоев с наличными не будет или найдутся другие способы пополнения резервов, то ограничения будут постепенно сниматься. Но пока рассчитывать на то, что это произойдет раньше если не 9 сентября, то хотя бы в августе, не стоит.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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