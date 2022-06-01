Разница между доходами небогатых и обеспеченных россиян выросла в 8,6 раза

При этом темпы роста доходов у наименее обеспеченных россиян в последние два года были больше, чем у самых богатых, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, первая, наименее обеспеченная, группа россиян в среднем в 2021 году заработала 10,8 тыс. рублей. Вторая — 20,3 тыс., третья — 30,3 тыс., четвертая — 45,4 тыс. В пятой — самой обеспеченной — средний доход составил 93,5 тыс. рублей. Среднемесячный доход всех групп в 2021 году — 40 тыс. рублей.

В 2021 году рост составил 14,8% против 10,8% соответственно. Разрыв в доходах между группами самых богатых и самых бедных в 2021-м составил 8,6 раза, говорится в исследовании.