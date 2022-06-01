Новости

Тинькофф-банк поднял комиссию за SWIFT-переводы на фоне отключений семи крупнейших российских банков от системы

Тинькофф-банк с 6 июня повысит комиссии за SWIFT-переводы в долларах и фунтах стерлингов. Об этом говорится в сообщении банка в Telegram. Вчера стало известно, что Евросоюз в рамках санкций отключил от SWIFT семь российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, «Открытие».

– Клиенты Tinkoff Pro или без подписки заплатят 1% от суммы перевода, минимум $30 или £30 (раньше  было $15 или £10). Клиенты Tinkoff Premium или Tinkoff Private заплатят 0,5% суммы, минимум $15 или £15 (раньше он был бесплатным), – говорится в сообщении банка.

Читайте также:

ЕС вводит нефтяное эмбарго, а рубль укрепляется. Что происходит?
1 июня 2022
Запрет на короткие продажи снимают 1 июня
1 июня 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (484)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Цифровая трансформация. Как новые сервисы Сбера открывают окна возможностей для иркутского бизнеса
Объем продаж летних туров сократился на 15-20%
Автодилерские центры Renault фактически потеряли свой бизнес
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании