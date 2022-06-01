Тинькофф-банк поднял комиссию за SWIFT-переводы на фоне отключений семи крупнейших российских банков от системы

Тинькофф-банк с 6 июня повысит комиссии за SWIFT-переводы в долларах и фунтах стерлингов. Об этом говорится в сообщении банка в Telegram. Вчера стало известно, что Евросоюз в рамках санкций отключил от SWIFT семь российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, «Открытие».

– Клиенты Tinkoff Pro или без подписки заплатят 1% от суммы перевода, минимум $30 или £30 (раньше было $15 или £10). Клиенты Tinkoff Premium или Tinkoff Private заплатят 0,5% суммы, минимум $15 или £15 (раньше он был бесплатным), – говорится в сообщении банка.