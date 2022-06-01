Может ли рубль снова укрепиться?

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Аяз Вильданов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что ждет национальную валюту дальше.

«Низкий спрос на валюту сформировался из-за мер по контролю за движением капитала и резкого сокращения импорта», — объяснил собеседник агентства поведение российской валюты.

В дальнейшем на курс рубля будут влиять:

ситуация во внешней торговле,

действия Минфина и Банка России.

В случае быстрого восстановления импорта, курсы иностранных валют к рублю могут перейти к росту.