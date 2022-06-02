Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков

Недвижимость – лучшая инвестиция, по мнению большинства россиян. Иркутские застройщики подтверждают: спрос на квартиры в марте-апреле был «бешеный». Новой волны интереса к квадратным метрам строительные компании ждут в июне, когда закончатся краткосрочные депозиты, открытые весной под 20-25%. Для таких покупателей «ГРАНДСТРОЙ» готовит специальную ипотечную программу – со ставкой 3%. Подробнее об этой инициативе на круглом столе «Депозиты, акции, недвижимость: куда вложить деньги» рассказала заместитель генерального директора компании «ГРАНДСТРОЙ» Ирина Бортник.

«Цель – не заработать, а сохранить»

По мнению Ирины Бортник, недвижимость – это самый консервативный инструмент, наиболее понятный широкому кругу инвесторов – начиная от квалифицированных, обладающих крупными суммами, заканчивая обычными горожанами, у которых есть, например, материнский капитал и желание грамотно его вложить.

«В условиях турбулентности многие отдавали предпочтение недвижимости, – отметила Ирина. – Цель была не столько заработать, сколько сохранить уже заработанное. Люди стояли перед дилеммой: отнести деньги в банк под заманчивый процент, положить в сейф или вложить во что-то основательное, незыблемое, то, что можно потрогать. Пусть это не принесёт мне много денег, – рассуждали они – но я смогу этим пользоваться, улучшу жилищные условия – свои или детей, внуков, родственников».

В марте-апреле, по словам заместителя генерального директора «ГРАНДСТРОЙ», на квартиры был «бешеный спрос»: люди активно «парковали» денежные средства в квадратных метрах. Причем не только собственные вложения, но и кредитные средства: многие успели воспользоваться одобренной ранее ипотекой с господдержкой под 6% годовых и выгодно вложиться в покупку, зафиксировав привлекательную ставку на длительный период.

«Появилось большое количество покупателей и на крупные лоты, – поделилась Ирина Бортник. – Люди принимали решение: все, покупаем, хватит ждать завтра, будем жить сегодня. Всю жизнь хотел себе большую квартиру – покупаю. Такие – в какой-то степени неосознанные – покупки тоже были очень активны».

«Ждем вчерашних вкладчиков»

С середины апреля количество обращений по покупке недвижимости снизилось, вернулось в нормальное русло. Продажи апреля текущего года, по данным «ГРАНДСТРОЙ», сопоставимы с цифрами 2017, 2018 годов.

Панические настроения московских строителей в иркутской компании не разделяют. «В европейской части, читаем: все падает, все пропало, покупателей нет. Но у них рынок перегрет. Иркутск в этом плане уникален: предложений мало, а клиентов со сбережениями, тех, кто занят на высокооплачиваемых должностях в крупных компаниях и уверен в завтрашнем дне, – много».

Круглый стол «Куда вложить деньги», 30 мая, проект SIA.RU «Делу - время».

Фото: Лора Гулл.

Очередного всплеска продаж иркутские застройщики ждут и в июне – когда у многих закончатся краткосрочные депозиты и вопрос, куда вложить деньги, снова встанет ребром. В «ГРАНДСТРОЙ» для вчерашних вкладчиков подготовили специальную программу. «Наша компания запускает в июне акцию «Приорити-ипотека» по субсидированной ставке 3%, – рассказала Ирина Бортник. – Мы готовы встретить людей, у которых есть небольшие сбережения на депозитах, привлечь их, чтобы они взяли ипотеку по пониженной ставке на недостающую сумму».

Ирина Бортник, заместитель генерального директора компании «ГРАНДСТРОЙ» .

Круглый стол «Куда вложить деньги», 30 мая, проект SIA.RU «Делу - время».

Фото: Лора Гулл.

«Мощного роста цен не будет»

Что касается цен на новостройки, то такого мощного роста, который иркутский рынок наблюдал в последние два года, в 2022-м ждать не стоит. «Мы вернёмся к динамике 2017-2018 годов, когда рост цен на квартиры был примерно сопоставим с уровнем инфляции: будем расти, но спокойно. Такого взлёта, как в прошлом году, ожидать наивно», – поделилась прогнозами эксперт.

Нет смысла ждать и того, что цены на новое жилье «откатятся». По словам Ирины Бортник, в западных регионах страны незначительное снижение есть – но только в тех проектах, застройщики которых не уверены в качестве своего продукта или в финансовой устойчивости компании. «У нас такой неуверенности нет – поэтому нет и оснований для снижения, – подчеркнула Ирина. – Наши цены соответствуют качеству того продукта, который мы реализуем. Общение с коллегами-застройщиками в Иркутске подтверждает: снижения цен на качественные проекты в городе не будет».