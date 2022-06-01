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Запрет на короткие продажи снимают 1 июня

Брокеры отменили запреты на короткие продажи на бирже и покупку валюты «с плечом», сообщает РИА Новости.

Речь идет о прекращении действия предписаний от 24 и 27 февраля. ЦБ обосновывает его пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", также инициатива мотивируется законными интересами инвесторов на финансовых рынках.

Ограничения вводились в связи с макроэкономической ситуацией. Их целью было уменьшение рисков и ограничение волатильности.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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