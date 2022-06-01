ЕС вводит нефтяное эмбарго, а рубль укрепляется. Что происходит?

Кто-нибудь мог предположить, что в день, когда ЕС вводит эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, российский рубль может вырасти? – спрашивают эксперты БКС. Но именно так и произошло: доллар откатился к отметке 61,5. Причина – торговый баланс.

– На курс рубля сейчас почти не влияют общерыночные настроения, он практически целиком определяется параметрами торгового баланса. Высокие объемы экспортной выручки продолжают конвертироваться, а сниженный с 80% до 50% порог не играет большой роли. Многие экспортеры готовы добровольно переводить большую часть валютных средств, – поясняют эксперты.



Они обращают внимание на ситуацию с евро, где объем торгов в режиме TOM был рекордным и превысил оборот по доллару. По их мнению, это эффект от операций по конвертации евро в рубли в рамках оплаты за газ по новой схеме.– Бросается в глаза неэффективность нашего валютного рынка, когда курсы евро и доллара практически сошлись в паритете. В моменте разница между ними вчера составляла 30 коп. То есть соотношение EUR/USD при пересчете через кросс-курс пар EUR/RUB и USD/RUB опускалось до 1,01. При этом на международном рынке Форекс курс EUR/USD находится около 1,07. То есть разница почти 6%. Она стала результатом избыточного предложения евро из-за продажи «газовой» выручки и отсутствия возможности нормального арбитража, который бы выравнивал соотношение курсов до международного рыночного уровня, – считают аналитики БКС.