Больше 250 человек эвакуировали из ТРК «Сильвермолл» в Иркутске

В здании сработала пожарная сигнализация.

«В пожарно-спасательную службу сообщение поступило в 12:03. По повышенному номеру к ТРК прибыла пожарная техника. Из здания эвакуировались 215 посетителей и 43 человека персонала», – говорится в сообщении МЧС.

Пострадавших нет, задымление не обнаружено. По факту случившегося надзорными органами будет проведена проверка.

Напомним, «Сильвермолл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС. Руководство центра трижды пыталось добиться возобновления деятельности через суд, однако сделать это не получилось. Чтобы урегулировать ситуацию, в нее вмешался уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Лабыгин, который предложил сторонам провести переговоры и найти способ возобновить деятельность центра.