Очередная «Зелёная волна» оставила в братском Парке металлургов молодые акации

В Братск вновь пришла «Зелёная волна».

Корпоративная экологическая акция ежегодно проходит в городах, где работают предприятия РУСАЛа – от Волгоградской области до Иркутской. Волонтеры высаживают молодые деревья и кустарники, делая тем самым уютнее городские общественные пространства. В Братске в этом году акция прошла в Парке металлургов.

Масштабное благоустройство Парка завершилось в прошлом году. Его провели на средства РУСАЛа, после чего объект передали городу. Однако облагораживать и озеленять парк, участвовать в его развитии металлурги намерены и дальше.

– В «Зеленой волне» мы всегда участвуем полным составом молодёжного совета, – рассказывает Наталья ЯВКИНА, председатель молодёжного совета Братского алюминиевого завода. – Это всё-таки Парк металлургов, а мы – металлурги, поэтому нам важно, чтобы такой объект в городе сохранялся всегда в зелёном виде, чистом и уютном.

Организатор акции «Зеленая волна» – Центр социальных программ РУСАЛа (ЦСП), который создан почти 20 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. ЦСП организует и финансирует социальные проекты, благотворительные и экологические акции.

– И раньше волонтёры РУСАЛа садили здесь деревья. В этот раз мы решили благоустроить торцевой забор. Посадили 45 акаций, – комментирует Елена ОРБИДАН, директор Центра социальных программ РУСАЛа в Братске. – Надеемся, что все саженцы примутся, поскольку садили с любовью.