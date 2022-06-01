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Иркутская область и Забайкальский край будут сотрудничать по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС

Губернаторы Иркутской области и Забайкальского края Игорь Кобзев и  Александр Осипов подписали 1 июня Соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подписание проходило в режиме видеоконференцсвязи.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Забайкальский край – это территория соседей. И как соседи мы должны всегда помогать друг другу. Подписанное соглашение даст возможность более эффективно реагировать на те риски, которые могут возникать на наших сопредельных территориях. С нашей стороны, мы всегда готовы оказывать поддержку, и вы можете на нас рассчитывать, – обратился Игорь Кобзев к своему коллеге из Забайкалья.

– Возможность помогать друг другу в острых ситуациях для предотвращения и ликвидации ЧС – это серьезный резерв для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье людей, объекты экономики, инфраструктуры, населенные пункты, – поддержал Игоря Кобзева Александр Осипов.

Инициатор заключения Соглашения – правительство Иркутской области. Документ предусматривает обмен оперативной информацией, взаимодействие сил и средств территориальных подсистем РСЧС субъектов и лесопожарных формирований. Стороны договорились о согласованности действий на сопредельных территориях по предупреждение и ликвидацию ЧС, включая тушение природных и техногенных пожаров, проведение аварийно-спасательных работ, превентивности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

С Забайкальским краем граничит Бодайбинский район. Земли его лесного фонда занимают 93,5 % всей территории. Протяженность общей границы с Забайкальем – 520 километров.

Аналогичные соглашения правительство Иркутской области планирует заключить с Красноярским краем, республиками Саха (Якутия), Тыва, Бурятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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