Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Высокий процент»

Банк Уралсиб предлагает новый сезонный срочный вклад «Высокий процент», который можно открыть в любом офисе банка, либо онлайн-банке Уралсиб Онлайн, рассказали SIA.RU в банке.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Срок размещения вклада – 150 дней. Процентная ставка – 9,4% годовых. Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Высокий процент» можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».