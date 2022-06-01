Большинство автовладельцев считают, что сейчас выгоднее продавать, чем покупать автомобиль

Большинство российских автовладельцев считают, что сейчас достаточно благоприятное время для продажи автомобиля и не самый лучший момент для его покупки. При этом большая часть опрошенных прогнозируют дальнейший рост цен на авто. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного экспертами «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»).

Большая часть российских водителей (42%) считают сложившуюся ситуацию благоприятной для продажи автомобиля. Среди основных причин - выгода от реализации по текущей цене (72%), повышение спроса на иномарки (45%) и дефицит ряда брендов на рынке (30%) из-за приостановки деятельности большинства международных автоконцернов в России.

Каждый пятый водитель (20%), наоборот, повременит с продажей машины из-за неблагоприятных для сделки условий. 63% отложивших покупку надеются на дальнейшее подорожание автомобилей и намереваются продать их позже по более высокой цене. Столько же считают продажу невыгодной из-за снижения покупательской способности населения. А 29% ждут улучшения условий по автокредитам, стимулирующих спрос.

Одновременно более половины автовладельцев (55%) полагают, что сейчас плохое время для покупки машины. Подавляющее большинство из них (93%) назвали главным неблагоприятным фактором рост цен на автомобили. Более половины (по 57%) обеспокоены уходом с рынка и приостановкой деятельности зарубежных автопроизводителей и высокой стоимостью автозапчастей. 42% отметили рост ставок на автокредитование, 41% - снижение покупательской способности, 38% - повышение тарифов на страхование и 8% - участившиеся угоны популярных моделей машин.

И только 17% расценивают сегодняшнюю ситуацию как благоприятную для покупки авто. По их мнению, откладывать приобретение машин не стоит, поскольку они будут дорожать и дальше (62%). Кроме этого, могут исчезнуть из продажи качественные автомобильные марки (32%). И наконец, 17% рассматривают автомобиль в текущих условиях как инвестицию и постоянно дорожающий актив.

Несмотря на некоторую стабилизацию цен на авторынке в мае, 67% автовладельцев ожидают их повышения цен в будущем. Роста цен на 10% ожидает каждый пятый автовладелец, на 10-30% - каждый третий, на 30-50% - еще 14% опрошенных. Наиболее пессимистично настроены 7% участников опроса, которые ждут рост цен более на 50%. Не ожидают дальнейшего роста стоимости авто в ближайшее время 14% опрошенных.