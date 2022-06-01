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Банк «Открытие» продлил акцию «Кредитная карта «120 дней» – бесплатно навсегда!»

Стартовавшая в середине марта акция «Кредитная карта «120 дней» – бесплатно навсегда!» пользуется повышенным спросом клиентов, поэтому банк принял решение продлить ее до 31 декабря 2022 года, рассказали SIA.RU в банке.

Для клиентов, которые оформят кредитную карту «120 дней» до конца этого года, ее обслуживание будет бесплатным в течение всего срока использования.

Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.

«120 дней» – это кредитная карта с льготным периодом 120 дней без каких-либо платежей и процентов и кредитным лимитом до 500 тыс. рублей.

Оформить карту «120 дней» можно онлайн на сайте банка с бесплатной доставкой или в любом отделении «Открытия».

Подробнее с условиями карты можно ознакомиться на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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