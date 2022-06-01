ВТБ выявил новую схему мошенничества – звонки через мессенджеры

ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества. Злоумышленники применяют звонки робота через популярные мессенджеры для последующего переключения якобы на «специалиста ВТБ», рассказали SIA.RU в банке.

Под предлогом подтверждения заявки на смену доверенного номера телефона или оформления кредитной заявки мошенники звонят клиентам через мессенджеры якобы от имени роботизированного помощника банка. Если клиент говорит, что заявки на смену телефонного номера или на кредит он не оставлял, то робот переключает абонента на лжеспециалиста банка, который пытается получить конфиденциальные данные: УНК (уникальный номер клиента), данные банковской карты, коды из СМС для входа в личный кабинет и т.д. Используя полученную информацию, мошенники могут получить доступ к средствам на счетах клиента, его предобренным кредитам, вынуждают перевести их на «специальный» счет и т.д.

«Мы начали фиксировать, что со звонков на телефонные номера мошенники переключились на мессенджеры. Для этого есть немало причин: звонки через мессенджеры бесплатны, в них отсутствует антиспам и мошеннические фильтры, нет определителей номеров, каждый сервис регулируется своей политикой. Отследить злоумышленников через эти каналы гораздо труднее, и для дополнительной защиты мы рекомендуем клиентам через настройки в смартфоне разрешать входящие звонки в мессенджерах только со знакомых номеров из телефонной книжки», - комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

В апреле, по сравнению с мартом, ВТБ зафиксировал рост активности мошенников: число фишинговых ресурсов и приложений клонов в интернете увеличилось в 11 раз. Всего за четыре месяца ВТБ предотвратил уже более 700 тыс. попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов. Это почти в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 7 млрд рублей.

Теперь сообщить номер телефона мошенников можно не только по горячей линии или в чате с банком, но и через голосового ассистента в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Также с помощью голосового ассистента можно поделиться и подозрительной ссылкой для проверки специалистами ВТБ, отправив ее в чат с ассистентом. Для дополнительной защиты клиентских средств также действует единый раздел с настройками безопасности и рекомендациями в приложении ВТБ Онлайн.

«Сбор данных о телефонных мошенниках через цифровые сервисы помогает защищать клиентов банка от злоумышленников. Голосовые помощники экономят время клиентов за счет быстрой обработки обращений. Сервис сбора мошеннических номеров в голосовом ассистенте был запущен в апреле этого года. Только за два месяца его работы клиенты успели передать нам более 1500 мошеннических номеров. Напомню, что сотрудники банка не звонят клиентам через мессенджеры и никогда не станут запрашивать такие данные, как УНК для входа в личный кабинет, информацию по банковской карте, CVC/CVV и одноразовые коды из СМС», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.