Tele2: скаченного интернета хватило бы на музыкальный трек длиной почти в два века

Оператор проанализировал (исследование есть у SIA.RU) где иркутские клиенты провели длинные майские выходные. Компания отметила значительный рост трафика на популярных дачных направлениях и в местах отдыха. По сравнению с прошлым годом их посетило на 40% больше иркутян. Суммарно потраченных гигабайтов хватило бы на непрерывное прослушивание музыки в течение 193 лет.

Самым популярным дачным направлением стал Байкальский тракт. В СНТ и загородных поселках в майские праздники побывало на 39% больше абонентов компании, чем прошлой весной. За выходные они скачали на 6% больше интернета и проговорили на 5% меньше минут, чем год назад. Наибольшую активность иркутяне проявили 8 мая. Совокупно потраченных гигабайтов в этот день хватило бы на просмотр более четырех тысяч фильмов в хорошем качестве.

Также в майские выходные иркутяне активно посещали туристические места Иркутской области и соседней Бурятии. В топ-3 вошли Листвянка, Аршан и побережье Малого Моря. Листвянку посетило на 24% больше туристов, Аршан – на 53%, на Малом Море побывало почти на треть больше иркутских абонентов Tele2, чем годом ранее. В местах отдыха клиенты оператора активно делились фотографиями и видео, отправляли поздравления в соцсетях и мессенджерах, скачивали интересный контент.

Виталий Зинатулин, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Традиционно в начале мая мы отмечаем смещение пользовательской активности из крупных населенных пунктов, в том числе Иркутска, в дачные массивы и популярные зоны отдыха. Поэтому заранее готовим сеть к летнему сезону. В топе у наших клиентов помимо Байкальского тракта и Мельничная Падь, где также сосредоточено большое количество СНТ. Если сравнить последние дни апреля и первые майские выходные, то объем потребления интернета вырос уже 1 мая на 31% и достиг максимальных значений 8 мая, превысив апрельские данные на 44%».