Сотрудники ИркАЗа посетили маленьких пациентов Шелеховской больницы

В День защиты детей для 30 ребятишек устроили праздник с играми, танцами и подарками.

Яркие улыбки и звонкий смех раздавался сегодня из детского отделения Шелеховской районной больницы. В первый летний день сотрудники Иркутского алюминиевого завода посетили юных пациентов. Для детей и их родителей приготовили яркую развлекательную программу и, конечно же, подарки.

Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа:

– Сегодня, в этот праздничный день очень важно отвлечь маленьких пациентов от плохих мыслей, уделить немного внимания и взамен получить самую искреннюю и теплую улыбку. Мы уверены, что хорошее настроение позволит малышам быстрее пойти на поправку.

С Днем защиты детей ребят поздравил и творческий коллектив МБУ «Культурно-досуговый центр «Очаг». Яркие номера и игры с аниматорами подарили детям заряд бодрости и энергии.

Отметим, что развитие социальной сферы, поддержка РУСАЛом учреждений здравоохранения заложены еще много лет назад основателем компании Олегом Дерипаской. Только с начала пандемии помощь, которая оказана больницам и пациентам, уже исчисляется миллиардами рублей.