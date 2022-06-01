Новый скейт-парк построят в Чите к концу июня

13 миллионов рублей направила компания «Разрезуголь» (входит в En+ Group) на строительство скейт-парка в Парке пионеров в Чите. Объект займет площадь более 1300 кв. м. Он включит в себя основные элементы скейт-парка, на которых выполняются заезды, вращения и другие элементы различной сложности. Срок сдачи парка запланирован на конец июня 2022 года.

Евгений Мастернак, генеральный директор компании «Разрезуголь»

– Уверен, что скейт-парк станет центром притяжения для жителей района и города. В Чите появляется больше возможностей для занятий разными видами экстрим спорта. Возможно через несколько лет мы вырастим мировых чемпионов. Скейбординг уже дебютировал на Олимпийских играх в Токио и предложен для включения в программу летних соревнований в 2028 году. Так что у спортсменов есть время подготовиться.

Компания содействует инфраструктурному развитию. En+ Group создает новые и благоустраивает существующие парки и скверы, создавая комфортную среду для жителей регионов России по инициативе Олега Дерипаски.