В Байкальске обустроят экологические тропы

В Байкальске в 2022 обустроят экологические тропы. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам заседания Управляющего совета по комплексному развитию муниципального образования под руководством губернатора Игоря Кобзева.

Проект «Обустройство экологических троп и проведение второго сезона волонтерского лагеря» реализует общество с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛ.ЦЕНТР». На 11 недельных сменах по обустройству троп будет задействовано 340 волонтеров, пять бригадиров и 10 профессиональных тропостроителей.

– Необходимо оказывать содействие реализации проекта, вовлекать в эту работу жителей Байкальска. При этом важно решить все вопросы, связанные с обеспечением безопасности. Нужно предусмотреть освещение троп, принять меры по установке необходимых дорожных знаков, – отметил губернатор.

Отмечается, что среди целей проекта – повышение инвестиционной привлекательности бывшей промышленной площадки БЦБК и прилегающей к ней территории через создание инфраструктуры экологического туризма и благоустройство городской среды; формирование положительного имиджа Байкальска, в том числе, как места для объединения добровольческих экологических инициатив России.