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Сколько потеряли российские миллиардеры с начала года

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Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 41,48 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

При этом есть те, кто потерял, а есть те, кто напротив, увеличил свое благосостояние. Так, больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, его состояние сократилось почти на 7,06 миллиарда. Заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который занимает второе место в рейтинге, - на 6,65 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел на 4,05 миллиарда долларов (состояние оценивается в 24 миллиарда).

Основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин увеличил состояние на 3,89 миллиарда долларов, до 34,7 миллиарда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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