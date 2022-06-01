Выручка Freedom Holding Corp. выросла на 60% по итогам фискального года

В отчетном периоде, который завершился 31 марта 2022 года и соответствует календарному отрезку с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года, выручка Freedom Holding Corp. достигла $565 млн (+60% г/г).

Позитивная динамика обусловлена повышением комиссионных доходов за год на 59%, с $272 млн до $432 млн, за счет роста количества активных клиентов и совершаемых ими сделок.

В связи с увеличением совокупного торгового портфеля, а также доли облигаций в нем, процентный доход вырос на 197%, с $31 млн до $92 млн. Прибыль по торговым ценным бумагам повысилась на 70%, с $46 млн до $78 млн.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. за 2022 фискальный год выросла на 47,5% г/г, составив $211 млн. Данный положительный финансовый результат учитывает также убыток по операциям с иностранной валютой в размере $41 млн, преимущественно связанный с ослаблением российского рубля. Прочий совокупный доход увеличился на 34%, до $194 млн. Прибыль на акцию холдинга достигла $3,56, повысившись на $1,11, или 45% г/г.

В течение года, закончившегося 31 марта 2022 года, активы и обязательства холдинга выросли на $902 млн и $670 млн соответственно.

Расходы повысились на $148 млн, или на 83%. Операционные издержки увеличились на $84 млн, процентные — на $49 млн год к году. Рост обусловлен расширением деятельности холдинга, увеличением затрат на персонал, ростом объема краткосрочного финансирования за счет соглашений РЕПО по ценным бумагам и увеличением процентных расходов по депозитам клиентов в результате роста числа клиентских депозитных счетов.

По состоянию на 31 марта 2022 года в холдинге открыто около 410 тыс. клиентских счетов, что на 120 тыс., или 41%, превышает уровень на 31 марта 2021 года.

В отчетности отражено важное сообщение о намерении ИК «Фридом Финанс» и Банка «Фридом Финанс» выйти из состава Freedom Holding Corp. Предположительно произойдет до конца второго квартала 2022 года. Сделка будет проводиться в два этапа. На первом из них Тимур Турлов выкупит у американского публичного холдинга российский бизнес и продолжит им владеть, но уже в качестве физического лица. Таким образом, конечный бенефициар российских компаний не изменится. В дальнейшем они будут проданы Тимуром Турловым, скорее всего, представителям топ-менеджмента ИК и Банка «Фридом Финанс». Эти компании продолжат работу на локальном рынке, но уже независимо от холдинга, поскольку в России у них много клиентов, платежей и перспективная стратегия развития. Такое решение было принято в целях защиты интересов российских частных инвесторов, поскольку аффилированность с американским холдингом на данном этапе препятствует реализации потенциала бизнеса и успешной операционной деятельности российского брокера и банка.

«Хотя сложившаяся геополитическая ситуация оказала значительное влияние на глобальный фондовый рынок, нам удалось завершить 2022 фискальный год с высокими финансовыми показателями и расширить клиентскую базу. Чтобы продолжить успешно развиваться, мы приняли ряд организационных решений, в том числе касающихся структуры холдинга. Выделение российских компаний из состава Freedom Holding Corp. позитивно отразится на всех участниках сделки и позволит холдингу сохранить корреспондентские отношения с зарубежными контрагентами. Объем капитала FRHC также не претерпит изменений, поскольку недавно в него были напрямую интегрированы две казахстанские страховые компании», — подчеркнул основатель «Фридом Финанс», CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в 13 странах мира. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация составляет около $2,5 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рейтинг от S&P Global Ratings — «B-».

ИК «Фридом Финанс» — российская брокерская компания с региональным охватом от Владивостока до Калининграда (43 офиса). Имеет рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на уровне «ruВВВ», прогноз стабильный. ИК «Фридом Финанс» входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где по состоянию на февраль занимала девятое место по числу зарегистрированных клиентов.