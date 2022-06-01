Застройщик затянул строительство школы в Грановщине почти на полгода – возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о халатности, допущенной при строительстве школы в деревне Грановщина Иркутского района, возбуждено по требованию заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина. Установлено, что подрядчик затянул срок возведения объекта почти на полгода, что привело к крупному ущербу, сообщает региональная прокуратура.

Ранее администрация района заключила контракт с ООО «СибСтальСтрой» на возведение в деревне Грановщина Иркутского района средней образовательной школы на 725 учащихся. Срок исполнения договора – декабрь 2021 года.

Согласно актам о приемке строительных работ подрядчиком выполнена установка технологического оборудования медблока, противопожарного водопровода, монтаж системы пожарной сигнализации, систем противодымной защиты и ряд других работ по обустройству здания школы и прилегающей территории, которые приняты и оплачены заказчиком из бюджетных средств в сумме более 28 млн рублей.

"В ходе прокурорской проверки установлено, что вышеперечисленные и иные работы, предусмотренные муниципальным контрактом, в установленный срок не выполнены, фактически школа до настоящего времени не введена в эксплуатацию, что повлекло причинение особо крупного ущерба, а также существенное нарушение интересов государства и прав несовершеннолетних на получение образования по месту жительства", – говорится в сообщении.

Согласно санкциям уголовной статьи, виновным лицам грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.