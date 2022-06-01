Дом Быта в Иркутске выставили на аукцион за 274 млн рублей

Мэрия Иркутска продаст Дом Быта, расположенный на улице Урицкого, за 273,9 млн рублей – для этого будет проведен аукцион, сообщает пресс-служба городских властей.

"Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска проводит открытый аукцион в электронной форме по продаже нежилых помещений общей площадью 4 532,3 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Урицкого, 8", – говорится в сообщении.

Прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться в срок до 15 июня 2022 года. Начальная цена имущества – 273 961 200 рублей.