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Залив Якоби в Иркутске признали опасным для купания

Управление Роспотребнадзора по Приангарью провело мониторинг качества воды в 62 точках. В результате инспекции был выявлен один небезопасный для купания объект – залив Якоби в областном центре, сообщает пресс-служба ведомства.

Здесь качество воды не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Купание в заливе, по мнению Роспотребнадзора, опасно для здоровья.

Мониторинг качества воды в Иркутской области  продолжается. Во время инспекции проверяют санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели водоемов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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