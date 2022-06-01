Залив Якоби в Иркутске признали опасным для купания

Управление Роспотребнадзора по Приангарью провело мониторинг качества воды в 62 точках. В результате инспекции был выявлен один небезопасный для купания объект – залив Якоби в областном центре, сообщает пресс-служба ведомства.

Здесь качество воды не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Купание в заливе, по мнению Роспотребнадзора, опасно для здоровья.

Мониторинг качества воды в Иркутской области продолжается. Во время инспекции проверяют санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели водоемов.