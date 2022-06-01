Путин предложил выплачивать матерям-героиням в России по 1 млн руб

Президент РФ Владимир Путин предложил возродить звание "Мать-героиня" и выплачивать удостоившимся его женщинам по 1 млн рублей – такая идея была озвучена 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Также глава государства предложил увеличить выплаты обладателям орденов и ввести их для медалистов.

"Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей, при вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания "Мать-героиня", единовременно выплачивать 1 млн рублей", – заявил Путин.

Справка: Звание "Мать-героиня" было учреждено в СССР в 1944 году, его присваивали женщинам, родившим десять и более детей. Им также вручался орден "Мать-героиня". Последний раз награда была вручена в 1991 году.

Орден "Родительская слава" учредили в России в 2008 году. Его вручают состоящим в браке родителям или усыновителям семерых и более детей. Медаль – усыновителям четверых и более. Награда выдается, если родители придерживаются ЗОЖ и образуют социально ответственную семью.