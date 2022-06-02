Иркутская нефтяная компания переводит управление структурой организации в цифровой формат

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и российский разработчик ПО ForPeople (резидент «Сколково») подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали SIA.RU в компании.

Стороны договорились запустить цифровизацию ключевых HR-процессов в ИНК. Пилотное тестирование будет охватывать 7 000 сотрудников нефтяной компании.

На первом этапе будет разработана методология применения ПО и бизнес-процессов. Вторым шагом станет внедрение GP OrgManager на предприятии. Оба этапа займут от шести до девяти месяцев. В результате использования интеллектуальной системы ИНК планирует снизить трудоёмкость принятия управленческих решений, повысить их качество и скорость, а также обеспечить «сценарность» планирования.

В качестве основных задач ИНК ставит переход от роста численности к «умному» производству. Планируется оцифровать и автоматизировать до 90% HR-процессов. Это позволит бизнесу и HR говорить на одном языке и создать оптимальную организационную структуру, где каждое направление будет работать на достижение стратегических целей компании.

– Наша ключевая задача – качество управленческих решений при модернизации организационных структур. Коллеги из ForPeople на первом этапе помогают нам оптимизировать HR-процессы, что существенно повлияет на скорость и вариативность принимаемых решений, – прокомментировал инициативу заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Владислав Поздышев.

ИНК – один из самых крупных независимых производителей углеводородного сырья в России. В группе трудоустроено более 12 тысяч сотрудников. Предприятие рассчитывает получить существенную выгоду от перехода на цифровое управление HR-процессами.

– Сегодня с коллегами из Иркутской нефтяной компании мы запускаем большой и важный проект. Нам предстоит построить современную цифровую HR-систему. Важно отметить, что наш продукт даст ИНК целый комплекс инструментов эффективного управления предприятием. Это обеспечит стандартизацию и прозрачность всех HR-процессов для эффективного управления предприятием с более чем 12 тысячами сотрудников, – прокомментировал директор по развитию компании ForPeople Иосиф Панасюк.