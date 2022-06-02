Азиатско-Тихоокеанский банк вдвое снизил процентную ставку по кредиту наличными - до 6,5%

С 1 июня 2022 года АТБ значительно улучшил условия кредитования, снизив вдвое минимальную процентную ставку по тарифному плану «Кредит наличными»: с 12,5% до 6,5% годовых.

«Кредит наличными» от АТБ можно оформить на сумму от 30 тысяч до 3 миллионов рублей и на срок от 1 года до 5 лет. Кредит предоставляется без залога и поручительства.

«Это уже второе значительное снижение процентной ставки по кредиту наличными за последний месяц. Теперь он стал ещё выгодней – от 6,5%. Уверен, что наше предложение точно поможет тем, кто давно мечтал об отпуске, ремонте или крупной покупке, так как «Кредит наличными» - это простой и понятный кредит, который не требует залога и поручителей, длительного поиска и подготовки множества документов. Продолжительный срок кредитования позволит заемщику выбрать приемлемый ежемесячный платеж, который не отразится на семейном бюджете», – прокомментировал директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов АТБ Сергей Конев.

Сергей также рассказал, что будущие заемщики смогут получить льготные условия кредитования при подтверждении своего дохода выпиской из ПФР. При этом клиенту не потребуется обращаться самостоятельно в Пенсионный фонд – выписку сформирует специалист банка при получении согласия заемщика.

Если же заемщик является участником зарплатного проекта АТБ, то выписка вовсе не потребуется, что значительно уменьшит срок рассмотрения заявки.

Ознакомиться с условиями «Кредита наличными», рассчитать ежемесячный платеж или оставить заявку можно на сайте банка, в интернет-банке и мобильном приложении АТБ Мобайл New. Для оформления кредита необходимо обратиться в любой удобный офис Азиатско-Тихоокеанского банка.

Вы всегда можете задать интересующий вопрос о текущих предложениях АТБ по номеру горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).