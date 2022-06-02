JP Morgan предупреждает о надвигающемся экономическом «урагане»

Об этом заявил глава финансовой корпорации Джейми Даймон.

«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — передает агентство «Прайм» цитату Даймона. По его словам, грядущая рецессия требует приготовлений со стороны банков.

По его данным, текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические сложности.

Международный валютный фонд в апреле ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. В МВФ вместе с тем не прогнозируют рецессию в экономике США.

По итогам 2023 года, согласно прогнозу МВФ, ВВП США вырастет на 2,3%, а не на 2,6%, как ожидалось ранее. По итогам 2021 года экономика США выросла на 5,7%.