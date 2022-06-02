Продукты АТБ вошли сразу в несколько рейтингов наиболее выгодных банковских предложений

Специалисты ведущих аналитических порталов используют собственные методологии для сравнения и оценки банковских предложений на рынке. Публикуем подборку самых актуальных рейтингов.

Согласно рейтингу «ТОП-20 самых выгодных банков для вклада по итогу апреля 2022 года» от сервиса Бробанк.ру депозитные предложения от АТБ заняли первое место. Эксперты вывели средний уровень годовой процентной ставки, учитывая все действующие вклады в банке на момент анализа. Так, у АТБ этот показатель составил 20,301%, в то время как предложение банка, занявшего последнее место в ТОП-20, - 17,826%.

Сейчас в Азиатско-Тихоокеанском банке действует сразу четыре вклада и один накопительный счет. Для каждого предложения действуют свои индивидуальные условия. Максимальная процентная ставка по вкладам составляет 11 % годовых, а по накопительному счету «Супер Копилка» - 15% годовых. Оставить заявку можно на сайте банка, а калькулятор поможет выбрать наиболее выгодный вклад.

В рейтинге «Лучше кредита наличными: знаем, где занять под 0%» от аналитиков сервиса Bankiros.ru «Универсальная карта» АТБ вошла в тройку самых выгодных предложений.

При оценке специалисты портала указали, что очень осторожно отбирали продукты для майского рейтинга. Они искали кредитные карты с адекватными и понятными условиями, а также лояльными требованиями к заемщикам.

Сейчас «Универсальная карта» является одним из самых востребованных кредитных предложений банка. В карте собрано множество полезных и привлекательных опций: продолжительный льготный период, повышенный денежный лимит до 1 млн рублей, кэшбэк до 10% в бонусных категориях и 1% на все покупки, участие в специальных акциях и программах лояльности.

«Универсальная карта» АТБ награждена премией Bankiros Awards, является лауреатом специальной награды «Эмпатия — за качество клиентского сервиса» премии Retail Finance Awards. Кроме того, карта неоднократно занимала лидирующие позиции в рейтингах Банки.ру, Выбери.ру и других порталов.

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