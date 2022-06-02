Альфа-Банк вернет клиентам 20% комиссии за эквайринг

1 июня Альфа-Банк возвращает 20% от суммы комиссий за торговый эквайринг клиентам среднего бизнеса.

В апреле Банк России временно снизил эквайринговую комиссию до ставки не выше 1% вместо рыночных 1,2-2,2% – при оплате товаров, работ и услуг социально значимых отраслей. Например, продуктов, потребительских товаров, связи, образования, топлива, билетов, гостиниц или в сфере медицины.

С 1 июня Альфа-Банк предлагает клиентам еще больше возможностей для развития – возвращает бизнесу 20% с комиссии за эквайринг. В итоге максимальная комиссия с учетом кэшбэка от Альфа-Банка до 31 августа составляет 0,8%.

Предложение действует для новых клиентов с выручкой от 350 млн в год, соответствующих госпрограмме. Дополнительно кэшбэк оформлять не надо – достаточно бесплатно открыть счёт для бизнеса в Альфе и подключить торговый эквайринг. Ставка 1% и кэшбэк 20% будет действовать до 31 августа.

«Мы в Альфа-Банке всегда поддерживаем клиентов и участвуем в госпрограммах. Кроме того, мы предлагаем дополнительные привилегии, кэшбэк и другие бонусы. Это позволяет развивать бизнес и эффективнее адаптироваться на рынке», — прокомментировал директор среднего бизнеса Альфа–Банка Владимир Воейков.