Домклик зафиксировал трехкратный рост объема выдач на двухкомнатные квартиры по семейной ипотеке

Аналитики Домклик зафиксировали тенденцию роста количества двухкомнатных квартир, приобретаемых с использованием льготной семейной ипотеки. Клиенты стали делать выбор в пользу квартир с большей площадью.

Так, с января по май 2022 года на двухкомнатные квартиры было выдано 4 418 кредитов на сумму 19,8 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля двухкомнатных квартир среди всех выдач составляет 38% — рост на 4 п.п по сравнению с январем-маем 2021 года.

При этом, по данным Домклик, спрос на однокомнатное жилье у российских семей остается высоким — с января по май 2022 года в рамках семейной ипотеки было выдано 4 503 ипотечных кредита на общую сумму 15,7 млрд рублей. Доля однокомнатных квартир среди всех выдач составляет 38,8% — рост на 6 п.п по сравнению с январем-маем 2021 года.

Сбер продолжает делать семейную ипотеку доступнее — за счет использования дополнительных электронных сервисов Домклик, сопровождающих сделку, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет от 5,7% годовых, что ниже уровня, установленного Правительством РФ. Более того, в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволяет значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья.

Домлик фиксирует высокий спрос на семейную ипотеку — общая сумма выданных кредитов для семей с детьми по всем видам объектов недвижимости составила 442,6 млрд рублей за все время действия программы. При этом с начала 2022 года сумма выдач составила 152,3 млрд рублей — в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Одна из наших основных задач улучшать жилищные условия для семей с детьми. Сбербанк и государство повышают доступность семейной ипотеки, это важно для позитивных изменений демографической ситуации в стране. Мы следуем обозначенному государством курсу и обеспечиваем стабильную выдачу льготных ипотечных кредитов. Клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой от 0,3% до 0,5% на ставку по ипотеке Сбера, а по ряду совместных программам с застройщиками на новостройки ставка будет от 0,1%. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России — их легко найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». В 2022 году семейная ипотека с господдержкой наиболее популярна в Москве сумма выдач составила 25,2 млрд руб, Московской области 16,8 млрд руб, Санкт-Петербурге 17,6 млрд руб, Краснодарском крае 7 млрд руб и Тюменской области 8 млрд руб».

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на семейную ипотеку по льготной ставке можно онлайн на Домклик.