Как изменятся цены на смартфоны?

Производство электромобилей в мире постепенно наращивается, а это ведет к росту цен на литий, считает промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. В интервью радио Sputnik он уточнил, как могут измениться цены.

В результате могут подорожать гаджеты с литий-ионными батареями, полагает он. По словам эксперта, стоимость смартфонов в мире может вырасти на 15-20 процентов. В России рост стоимости смартфонов может быть еще более заметным из-за логистических проблем, предупредил эксперт.

«Подорожание смартфонов и других электронных устройств в России будет обусловлено не только ростом цен на литий. Для нас на стоимость гаджетов повлияют еще и изменения в схемах поставок. Европейский рынок для нас закрылся, соответственно, устройства к нам будут поступать только из Китая. В ближайшие год или полтора рост цен на смартфоны в России может достигнуть 25-30 процентов – за счет подорожания лития и проблем с логистикой», – такое мнение высказал Леонид Хазанов.