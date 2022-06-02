Уралсиб Premium Bank провел в Санкт-Петербурге бизнес-завтрак для премиальных клиентов

24 мая Уралсиб Premium Bank провел в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace бизнес-завтрак с потенциальными клиентами сегмента Premium. Тему мероприятия организаторы сформулировали в инвестиционном ключе: «Инвестиции 2022: новые горизонты и перспективы».

Эксперты банка рассказали гостям о тенденциях развития финансовых рынков, ответили на вопросы, касающиеся выбора инвестиционных стратегий с учетом санкционной политики западных стран и снижающейся ключевой ставки в стране, а также представили актуальные продукты и программы банка в сегменте Premium.

Директор по премиальному бизнесу Северо-Западного региона Банка Уралсиб Алена Чуйко рассказала участникам бизнес-завтрака о преимуществах пакета услуг Premium Банка Уралсиб. В свою очередь, управляющий директор по наставничеству и развитию Банка Уралсиб Анатолий Пилишвили осветил основные тренды мировой экономики на фоне санкционной политики в отношении России и стремительного роста инфляции во многих зарубежных странах, а также презентовал широкую продуктовую линейку банка и актуальные варианты инвестиционных стратегий. В завершение мероприятия его участники получили специальные предложения о сотрудничестве с Банком Уралсиб.

Бизнес-завтрак в Санкт-Петербурге дал старт серии клиентских мероприятий, которые Уралсиб Premium Bank планирует провести в ближайшее время в городах своего присутствия.