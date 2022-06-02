Сервис «ГПБ Плюс» даст больше привилегий по дебетовой карте Газпромбанка

Например, по Умной карте в пакете услуг «Универсальный» лимит по кешбэку/милям в месяц составит 5 000 рублей вместо 3 000, а бесплатные переводы по номеру телефона через СБП увеличатся до 150 000 рублей вместо 100 000. Кроме того, перестанет взиматься плата за информирование об операциях «пуш+смс» и станут бесплатными переводы по номеру карты клиенту стороннего банка на 30 000 рублей в месяц.

Подключить сервис можно в любом офисе или через контактный центр. Первый календарный месяц улучшенными условиями можно пользоваться бесплатно, а затем за 199 рублей в месяц. Плата за следующий месяц будет списываться в последний день каждого календарного месяца, поэтому для максимальной выгоды рекомендуем подключать «ГПБ Плюс» в начале месяца.

Подробнее с условиями сервиса «ГПБ Плюс» можно ознакомиться на сайте. Все тарифы собраны здесь.