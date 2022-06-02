Дальневосточный банк о поведении акции «Летняя выгода»

С 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года покупайте с дебетовой картой Дальневосточного банка все, что захотите, на сумму не менее 50 000 рублей в месяц и получайте повышенный процент на остаток — 5% годовых!

Все просто: 5% годовых будут начисляться по итогам каждого периода* акции на остаток, который находился на карте в расчетном месяце. Повышенный процент можно получить за один, за два или за три месяца акции — главное — соблюсти условия! Остаток по карте, на который может быть начислен процент, должен составлять от 10 тысяч до 300 тысяч рублей. Если на карте больше 300 тысяч рублей, процент будет начислен на сумму 300 тысяч рублей.

У вас еще нет дебетовой карты Дальневосточного банка? Вам сюда. Наслаждайтесь летом, морем и солнцем — о вашем отдыхе позаботится Дальневосточный банк.

Организатор Акции — АО «Дальневосточный банк». Общий период проведения Акции «Летняя» — с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. Общий период совершения операций покупок, участвующих в Акции — с 00:00:00 ч. 01 июня 2022 г. по 23:59:59 ч. 31 августа 2022 г. включительно. Срок перечисления Приза: не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом* Акции.

*Периоды совершения оплаты товаров и/или услуг, участвующие в Акции:

• период 1 —с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г. включительно;

• период 2 — с 01.07.2022 г. по 31.07.2022 г. включительно;

• период 3 — с 01.08.2022 по 31.08.2022 г. включительно.