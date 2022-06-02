Новости

Реалист Банк улучшает условия получения лизинга

Реалист Банк объявляет о снижении процентной ставки на финансовую аренду (лизинг) всех типов транспортных средств и специальной техники.

Новая величина ставки является индивидуальной для каждого клиента и зависит от конкретных условий договора.

Читайте также:

Лизинговые компании приступают к размещениям рублевых облигаций
31 мая 2022
Лизинговые компании столкнулись с дефицитом объектов аренды
30 мая 2022

При этом графики платежей клиентов, заключивших договор лизинга до начала марта 2022 года, пересчитываются в сторону уменьшения.

Кроме того, учитывая современные условия лизингового рынка и запрос со стороны бизнеса, Реалист Банк увеличил лимит финансирования по продукту «Экспресс-Лизинг» с 20 до 30 млн. рублей.

Реалист Банк также расширил перечень финансируемой техники и готов предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в лизинг не только легковой и грузовой транспорт, но и сельскохозяйственную, строительную, лесозаготовительную, портовую технику зарубежного и российского производства на выгодных условиях и с минимальным авансом.

Высокая скорость рассмотрения заявок и выхода на сделку позволяет банку оперативно удовлетворять потребности клиентов в необходимой для них технике.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#лизинг":
Все материалы сюжета (69)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
«Мы все оказались в одной лодке»
Льготная ипотека для вчерашних вкладчиков
Цифровая трансформация. Как новые сервисы Сбера открывают окна возможностей для иркутского бизнеса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании