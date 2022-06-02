Реалист Банк улучшает условия получения лизинга

Реалист Банк объявляет о снижении процентной ставки на финансовую аренду (лизинг) всех типов транспортных средств и специальной техники.

Новая величина ставки является индивидуальной для каждого клиента и зависит от конкретных условий договора.

При этом графики платежей клиентов, заключивших договор лизинга до начала марта 2022 года, пересчитываются в сторону уменьшения.

Кроме того, учитывая современные условия лизингового рынка и запрос со стороны бизнеса, Реалист Банк увеличил лимит финансирования по продукту «Экспресс-Лизинг» с 20 до 30 млн. рублей.

Реалист Банк также расширил перечень финансируемой техники и готов предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в лизинг не только легковой и грузовой транспорт, но и сельскохозяйственную, строительную, лесозаготовительную, портовую технику зарубежного и российского производства на выгодных условиях и с минимальным авансом.

Высокая скорость рассмотрения заявок и выхода на сделку позволяет банку оперативно удовлетворять потребности клиентов в необходимой для них технике.