РСХБ: аквакультура, развитие отечественной переработки и популяризация – основные драйверы потребления рыбы и морепродуктов в России

По подсчетам экспертов Россельхозбанка, к 2030 г. потребление рыбы и морепродуктов может превысить 23 кг на душу населения.

Потребление рыбы и морепродуктов (далее - рыбы) в России остается на высоком уровне – 22 кг на душу населения. Для сравнения, потребление рыбы в ЕС составляет 22 кг на душу населения. По прогнозу экспертов Россельхозбанка в ближайшие годы драйвером потребления рыбы в России станет аквакультура. К 2030 г. инвестиции в производство аквакультуры могут помочь увеличить потребление до 23 кг.

Помимо роста потребления, развитие аквакультуры также ведет к импортозамещению и развитию экспорта. По данным Росрыболовства, основными регионами развития аквакультуры являются Дальний Восток, Южный и Северо-Западный федеральные округа. При этом разные регионы работают на разные потребности – Дальний Восток как на экспорт, так и на внутренний рынок, регионы ЮФО и СЗФО – преимущественно, на обеспечение внутреннего рынка. Значительная часть мурманского лосося, крымских мидий и устриц идет на внутренний рынок в сегмент HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг) в Москву, Санкт-Петербург, города-миллионники и в курортные города. Обратная ситуация сложилась с потреблением беломорских и тихоокеанских гребешков. Объемы их производства с каждым годом растут. Однако на внутреннем рынке спрос на них не очень высокий, поэтому они экспортируются в Китай и Корею, где моллюски пользуются особой популярностью.

По мнению экспертов Россельхозбанка, третьим драйвером наращивания потребления рыбы должна стать ее популяризация. «Наиболее очевидный путь популяризации потребления рыбы – это создание правильного восприятия продукта среди различных групп населения. Так можно привить правильные привычки потребления. Но мы должны признать, что здесь есть свои риски – если продукт в столовой приготовлен плохо, то и эффект будет обратным. Тематические гастрономические фестивали дают возможность россиянам попробовать различные виды рыбы и морепродуктов и также стимулируют диверсификацию потребительской корзины», - комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Перспективы роста потребления также связаны с развитием индустрии HoReCa и особенно сегмента «файн дайнинг», а также с развитием культуры потребления отечественных белых вин. В ресторанах растет не только потребление выращенной в России рыбы (лососевых и осетровых), но и устриц, мидий и гребешков. Эти морские деликатесы ранее традиционно импортировались. На рост внутреннего производства повлияла не только геополитика, но и становление и развитие культуры потребления моллюсков. С введением финансовых и торговых ограничений рынок начал меняться и с 2014 кратно выросло индустриальное производство мидий, устриц и других морских деликатесов, достигнув значения в 58,7 тыс. тонн за 2021 год. При сохранении положительной динамики, через несколько лет потребление отечественных морепродуктов может превысить 1 кг на душу населения.

«Мы видим многочисленные резервы для наращивания производства и потребления рыбы и морепродуктов. Наибольший оптимизм внушает темп развития производства аквакультуры. В этом году прирост может превысить 10% - и это больше, чем в любой другой отрасли, производящей животные продукты. Ближайшие по темпам роста конкуренты – свиноводы, которые скорее всего, прирастут далеко не так сильно – на 5%. С сохранением всех отмеченных тенденций к 2030 г. мы вполне можем выйти на уровень потребления в 23 кг на душу населения», - комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.