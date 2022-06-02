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Солид Банк предлагает вклад «Детский» с доходностью 12,83% годовых

Вклад «Детский» был запущен российско-японским Солид Банком в апреле 2021 года, и за год особенно пришелся по нраву вкладчикам с детьми: минимальная сумма вклада посильна каждому и составляет всего 5 тысяч рублей, а ставка на протяжении существования вклада – выросла.

Так, в момент запуска нового продукта Банка ставка по нему составляла 4,5% годовых, а уже сегодня она составляет 11% годовых – 12,83% годовых с учетом капитализации.

Вклад «Детский»: это пополняемый вклад с капитализацией в пользу несовершеннолетнего лица, который могут открыть на ребенка не только родители, но и бабушки, дедушки для своих внуков, да и не только родственники, а, например, друзья семьи или крестные ребенка!

Копить средства на ребенка с вкладом «Детский» удобно:

  1. По вкладу нет ограничений по периоду и сумме дополнительных взносов,

  2. А пополнять вклад можно дистанционно: картой любого банка с главной страницы www.solidbank.ru, либо по ссылке (Онлайн-сервис позволяет внести за одну операцию сумму до 15 000 руб., при этом количество операций не ограничено и взнос можно повторить).

 

Условия вклада «Детский» от Солид Банка:

 

  • Минимальная сумма вклада: всего 5 тыс. руб.!

  • Процентная ставка: равняется ключевой ставке Банка России (актуально 11% годовых).

  • Срок вклада: 3 года (1096 дней).

  • Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

  • Выплата процентов: ежеквартально путем причисления к сумме вклада.

  • Пополнение: период и сумма дополнительных взносов не ограничена!

  • Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.

  • Пролонгация: предусмотрена.

Все подробности по ссылке, а также во всех офисах АО «Солид Банк».

Тел.: 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).

www.solidbank.ru

АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329


/ Сибирское Информационное Агентство /
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