Правительство РФ одобрило заявку Приангарья на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО

Конкурс был объявлен Минприроды России в мае 2022 года. Всего заявки одобрены 43 субъектам страны, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

«В прошлом году мы вошли в число 46 субъектов России, которым была оказана государственная поддержка из федерального бюджета. Для десяти муниципальных образований Приангарья приобрели 963 контейнера. В 2022 году работа будет продолжена. Предварительная потребность региона в контейнерах для раздельного сбора ТКО на этот год составляет около двух тысяч штук», – отметила министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова.