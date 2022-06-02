Студенты Академии IT сыграли в интеллектуальный квиз

Новые форматы образовательных практик позволяют искать будущим IT-специалистам нетривиальные способы решения различных вопросов. Организаторы уверены, это поможет им при реализации практических задач на производстве. Интеллектуальная игра прошла в коворкинг зоне «Точка кипения» Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Студенты второго потока «Академии IT» – уникального образовательного проекта En+ Group – продемонстрировали знания основ энергетики, металлургии, закрепили ранее изученные материалы. Основной блок вопросов был тесно связан с настоящим, прошлым и будущим энергетики, металлами, их свойствам, работе гидроэлектростанций.

Прежде чем организовать интеллектуальные поединки, представители компании En+ Group, совместно с вузом провели обучающие тематические занятия, а также экскурсии на предприятия энергохолдинга, где подробно рассказали об особенностях производства, основных этапах технологического процесса.

По результатам проведенных игр победители квиза, давшие наибольшее количество правильных ответов, получили памятные подарки и призы.

Использование передовых образовательных практик, визионерские лекции, хакатоны, тренинги по командообразованию и иные интерактивные мероприятия являются основой образовательного процесса Академии IT и призваны повысить вовлеченность студентов в будущую профессиональную среду, сделать процесс обучения более эффективным и интересным. В ближайшее время они приступят к защите проектов, над разработкой которых совместно с наставниками от En+ Digital работали в течение двух месяцев.

Академия IT – учебная программа En+ Group, созданная для обеспечения холдинга квалифицированными IT-кадрами. Накопленный опыт, направленный на раннее погружение в профессию и адаптацию молодых людей к практической деятельности, активно масштабируется на другие вузы. Ожидается, что в скором времени Академия IT откроется на базе Иркутского и Братского государственных университетов, а также в Сибирском федеральном университете (г. Красноярск).

В настоящее время в Академии IT обучается свыше 120 студентов. После окончания ее выпускники будут трудоустроены в En+ Digital, обеспечивающей разработку и внедрение цифровых технологий для предприятий Группы, а также потребителей предоставляемых ей услуг.

Содействие талантливой молодежи является одним из приоритетных направлений компании En+ Group, которое определил ее основатель Олег Дерипаска. Благодаря установкам предпринимателя для специалистов Группы создаются комфортные рабочие места, регулярно индексируется заработная плата, предоставляются различные социальные гарантии, благоустраиваются общественные пространства в городах.