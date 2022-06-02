91 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 294 196.

Лидер по заболеваемости – Иркутск (+39), второе место за Ангарском (+13), третье за Братском (+8), четвертое за Усольем-Сибирским (+7), пятое за Иркутским районом (+6). Заболеваемость в остальных населенных пунктах региона не превышает четырех случаев за сутки.

В медучреждениях региона остаются 320 человек, выздоровели – 95, умерли два больных.

Напомним, что недавно в Иркутской области отменили масочный режим, тем не менее, прививочная компания в регионе продолжается. Ранее масочный режим отменили в Москве и Санкт-Петербурге. Первым в Иркутской области ограничительную меру снял мэр Саянска.