Три новых жилых комплекса аккредитованы банком «Открытие» в Иркутске

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Иркутской области. В мае банк аккредитовал еще три строящихся жилых комплекса в столице Приангарья, рассказали SIA.RU в банке.

Аккредитацию получили жилищные комплексы «Клубный дом Бабр» от компании ЭнергоХимКомплект, «СОЮЗ PRIORITY» от группы компаний Грандстрой и «Первый Ленинский квартал» от финансово-строительной компании ДомСтрой.

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов». Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке по программе «Семейная ипотека» составляет 5,5% годовых с 30%-ным первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.