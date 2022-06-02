Глава Иркутской нефтяной компании 4 июня встретится с учениками Академии ИНК

Генеральный директор, председатель правления Иркутской нефтяной компании Яков Гинзбург 4 июня встретится с учениками образовательного проекта Академии ИНК, рассказали SIA.RU в компании.

Встреча руководства компании со школьниками состоится в рамках мероприятия, посвященного началу летних каникул в Академии ИНК.

Гостей ждут опыты от экспериментария, молекулярная кухня, награждение самых активных участников Академии и победителей междисциплинарной олимпиады «Эрудит». Также будет представлена фотогалерея прошедших мероприятий.

В рамках мероприятия запланирована встреча с кураторами от Иркутской нефтяной компании, обсуждение обучения и планов на новый учебный год.

Для участия потребуется предварительная регистрация на сайте Академии ИНК (https://academy-ink.isu.ru/join). Мероприятие пройдет по адресу: Иркутск, Лермонтова,124, Научная библиотека имени Распутина. Начало: 10:00, продолжительность 3 часа.

«Академия ИНК» – образовательный проект, организованный совместно Иркутской нефтяной компанией и Иркутским государственным университетом. Учеников Академии – школьников 7-11 классов – помимо изучения профильных предметов знакомят с компанией и ее сотрудниками.

В рамках проекта прошло несколько экскурсий в корпоративный музей ИНК, признанный одним из лучших во всероссийском конкурсе. Обучение в Академии ИНК бесплатное и проходит в смешанном формате, который предполагает посещение лекций и онлайн-занятия. Проект стартовал в марте 2022 года, его участниками стали более 200 детей из Иркутска и пригорода.