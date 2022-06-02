Дождь, грозы и заморозки прогнозируют в ряде районов Иркутской области 3 июня

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июня местами по области сохранятся порывы западного, северо-западного ветра - 15-18 м/с, ливневые дожди, грозы.

3-5 июня в северных районах местами ожидаются заморозки 0,-4°С. Местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

«Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными. Усиление ветра способствует распространению пожаров. Запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, палы сухой травы и сжигание мусора. В регионе действует особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах», – говорят МЧС.