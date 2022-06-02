Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером фестиваля «Наш Мир»

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наш мир», его организатором выступил Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко, сообщили SIA.RU в банке.

В рамках проекта преподаватели и студенты колледжа 29 мая провели летнюю конкурсно-игровую программу для детей с ограниченными возможностями здоровья клуба «Кудрявый Ёж». Банк Уралсиб предоставил организаторам мероприятия игры, мячи, призы и сувениры.

«Мы рады оказать посильную помощь в проведении фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями. Важная и непростая работа студентов и преподавателей Новосибирского педагогического колледжа заслуживает большого уважения, банк благодарит организаторов этого замечательного фестиваля», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.