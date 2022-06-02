Опубликована программа празднования Дня города в Иркутске

Мероприятия пройдут 4 июня.

Праздничная программа «Иркутск – город на Ангаре» начнется в 10.00 у памятника Александру III. Площадку откроет большая общегородская зарядка от фитнес-центров Иркутска, рассказали в мэрии.

В 12:00 состоится гала-концерт «Танцующий город» в рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель. В 14:00 на сцене выступят творческие коллективы города.

В 15:30 пройдет джазовый парад. Первая колонна стартует от Глазковского моста, вторая – от здания Иргиредмет. Колонны шествия объединятся на площади у Александра III. В 16:00 откроется Летний джазовый сезон и международный фестиваль «Джаз на Байкале». В концерте примут участие иркутские и приглашенные музыканты: ансамбль «Доктор Джаз», юные музыканты проекта «Джаз для смелых», Владимир Колосов, пианист Алексей Самарин в сопровождении Samarin Band. Также рамках фестиваля до 7 июня в Иркутске будут организованы концерты с участием группы «Лютый Бэнд» и джазового музыканта Олега Бутмана.

В 17:00 начнется традиционный вокальный конкурс «Голос моего города», организованный радио МСМ. Завершится праздник у памятника Александру III концертом иркутской музыкальной группы «Pina Colada».

На острове Юность с 10:00 до 16:00 будут проходить спортивные соревнования.

На главной сцене празднования Дня города на площади графа Сперанского с 19:00 до 22:30 будет организована концертная программа с участием творческих коллективов Иркутска. Также выступят группы «Samarin Band» из Москвы, «Сезон дождей» из Улан-Удэ, ZAMMER МС – иркутянин, который строит свою карьеру в столице.

Праздник завершится в 22:30 фейерверком с музыкальным сопровождением на Нижней набережной.

Полный список мероприятий, посвященных Дню города, можно посмотреть на сайте администрации Иркутска.