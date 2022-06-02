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Волатильность рубля затухает. Что это значит

После недельного всплеска волатильности амплитуда колебаний валютных пар сужается. Вероятно, на смену затишью придет сильное направленное ценовое движение, считают эксперт БКС.

— Курс USD/RUB ожидаемо еще раз протестировал планку 61 и ушел в консолидацию чуть выше уровня, в очередной раз подтвердив его значимость. Пока доллар находится выше отметки 61 руб., преимущество все-таки на стороне игроков на ослабление рубля, а минимумы, обозначенные ранее в качестве пределов риска, могут так и остаться в истории. При этом затухание волатильности может скоро завершиться очередным скачком, — подчеркивают эксперты БКС.

Среднесрочный ориентир вверх — 70 по паре с долларом США.
 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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